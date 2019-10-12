Редчайшее явление: в Китае на свет появились панды-близнецы

Панды-близнецы родились на юго-западе Китая в Центре по изучению и разведению больших панд. Матерью детенышей стала самка по клички Сяоятоу. Обе панды родились 11 октября.

Детеныши мужского пола появились на свет с разницей в несколько часов. Вес первого детеныша оценивается в 176,6 грамма, а второго – в 131,4 грамма. Состояние самки и новорожденных панд хорошее, сообщает Xinhua.

Суммарное количество больших панд в других страна не превышает 600 особей. Власти КНР намерены добиваться увеличения популяции этих животных, обитающих в естественных условиях.

В Китае настолько ценят панд, что это животное официальным талисманом зимней Олимпиады в Пекине 2022 года. Имя этого персонажа - Бин Дунь-дунь. По задумке организаторов, он олицетворяет несгибаемый олимпийский дух.