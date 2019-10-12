Есть раненый: конфликт в кафе в центре Москвы закончился стрельбой

Вечером 12 октября в одном из столичных кафе произошел конфликт, в результате которого есть пострадавшие. Как «Звезде» подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД, около 21.00 посетители заведения на Большой Ордынке устроили в нем стрельбу.

«В результате конфликта один человек получил ранение предположительно из травматического оружия, один из участников доставлен в отдел для разбирательств. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - заявили в управлении.

Ранее также в одном из заведений Москвы произошла массовая драка, в результате которой один пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью. Тогда конфликт произошел на Курьяновской улице, и, по словам очевидцев, в драке приняли участие от 70 до 100 человек.