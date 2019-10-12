СМИ: РФ не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия выступила против американского заявления в Совете Безопасности ООН по ситуации вокруг военной операции Турции в Сирии, сообщил источник РИА Новости. Уточняется, что проект заявления не был одобрен, поскольку не соответствует позиции Москвы.

В проекте заявления Вашингтон с европейскими партнерами выражал обеспокоенность турецкой операцией в Сирии и призывал Анкару прекратить военные действия. Кроме того в документе предлагалось подключить дипломатические каналы для решения беспокоящих Турцию вопросов безопасности. Сами действия турецкой стороны охарактеризованы как «вторжение».

Ранее турецкое оборонное ведомство сообщило, что армия Турции с момента начала операции «Источник мира» уничтожило «459 террористов».

Накануне сложившуюся ситуацию обсуждали на закрытом совещании Совбеза ООН, который экстренно был созван по запросу европейских государств. Но совместное заявление не было согласовано, поскольку мнения участников сильно разошлись.