Находящийся под следствием экс-глава Челябинской области скрылся в Швейцарии

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который находится под следствием, переехал в Швейцарию. Чиновника подозревают в превышении служебных полномочий.

После отставки Дубровский практически постоянно находится на территории Швейцарии. Произошло это после того, как к нему возникли претензии со стороны Федеральной антимонопольной службы: в ведомстве заявили, что экс-губернатор заключал антиконкурентные договора на строительство дорог в области. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие возбудило против Дубровского уголовное дело. Период, в который он предположительно совершал преступные действия, проходил с 2016 по 2018 годы. Пост губернатора он занимал с 2014 года по 2019 год.