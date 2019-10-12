В Уфе столкнулись пассажирский автобус и легковушка: видео

На запись видеорегистратора попал момент столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля отечественного производства в Уфе. Видео опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной информации, инцидент произошел вечером в субботу, 12 октября, на проспекте Октября. Столкновение автобуса марки «ПАЗ» и автомобиля «ВАЗ» восьмой модели случилось рядом с остановкой «Спортивная».

Известно, что прибывшие к месту аварии врачи осматривают восемь пострадавших пассажиров автобуса.

«Восемь человек из этого ДТП повезли в больницу для осмотра», - приводит слова источника МВД по республике Башкортостан РИА Новости.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасательные службы и медики.