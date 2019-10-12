Франция приостанавливает поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Франция приостанавливает все поставки вооружения в Турцию в связи с проведением турецкой стороной военной операции в Сирии. Об этом говорится в заявлении французского МИД.

«Франция приняла решение приостановить все проекты экспорта военных материалов Турции, которые могут быть использованы ею во время военной операции в Сирии», - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД Франции отметили, что «решение вступает в силу незамедлительно».

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна начинает военную операцию в Сирии. По его словам, мероприятие, получившее название «Источник мира», направлено, прежде всего, против Рабочей партии Курдистана* (РПК*) и ИГ*.

В субботу, 12 октября, в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР заявили, что на фоне проведения вооруженными силами Турции операции на северо-востоке Сирии продолжается обострение гуманитарной ситуации в приграничных районах провинции Эль-Хасака.

*Рабочая партия Курдистана (РПК); ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ