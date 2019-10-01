МИД РФ позитивно оценил подписание «формулы Штайнмайера»

Во вторник, 1 октября, в Минске на заседании контактной группы представители ДНР и ЛНР, Леонид Кучма от Украины, а также Борис Грызлов от РФ и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в качестве международных посредников, подписали документ по Донбассу.

МИД России выразил надежду, что согласование «формулы Штайнмайера» создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей на Украине.

«Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом», - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как отметил полномочный представитель ЛНР в контактной группе, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего, это начало мирного процесса и начало доработки всех законов.

«Это отправная точка, с которой мы начинаем процесс создания условий для политического урегулирования», - подчеркнул он.

Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, контактной группой согласовано разведение сил в селах Петровском и Золотом в Донбассе.

Формулу три года назад разработал тогда еще глава МИД Германии, а ныне президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Он предлагал, чтобы Донецкая и Луганская народные республики получили временный особый статус на период выборов, которые должны быть проведены по украинскому законодательству. Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе будет действовать на постоянной основе.

Подписание формулы было главным условием для возобновления переговоров в «нормандском формате», а они, в свою очередь, должны ускорить выполнение Минских договоренностей и поэтапное снятие санкций с России.