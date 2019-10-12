Турция опровергла информацию об обстреле позиций США в Сирии

Турция предприняла все необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба по наблюдательному пункту США на севере Сирии во время обстрела позиций боевиков. Об этом заявили в турецком военном ведомстве.

Как отметили в минобороны Турции, национальная армия открыла минометный огонь по пограничным постам, расположенным в километре от наблюдательного пункта США.

«В рамках самообороны были обстреляны позиции террористов. Ни о каком обстреле наблюдательного пункта США речи не идет», - уточняется в заявлении на сайте ведомства.

В Анкаре подчеркнули, что категорически отрицают информацию о пострадавших при обстреле военных США. После получения сообщений от американской стороны, Турция прекратила обстрел в качестве меры предосторожности.

Ранее СМИ сообщали о том, что спецназ США попал под обстрел турецких военных во время операции «Источник мира» в Сирии. Сколько человек оказались под ударом – неизвестно. Речь якобы шла об обстреле в городе Кобани.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале октября сообщил, что страна начинает военную операцию в Сирии. По его словам, мероприятие будет направлено против Рабочей партии Курдистана* (РПК*) и ИГ*.

*РПК, ИГ - террористические организации, запрещены в РФ