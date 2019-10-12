Россия может помочь Японии в связи с тайфуном «Хагибис»

Россия рассмотрит вопрос об оказании помощи Японии в связи с тайфуном «Хагибис» в случае соответствующего обращения со стороны японских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент России всегда крайне внимательно относится к таким обращениям, но пока обращения не было», - отметил он.

В эти выходные на Японию обрушился тайфун «Хагибис». В некоторых префектурах страны метеорологи объявили максимальный уровень угрозы. Двое человек погибли, еще 70 пострадали в результате удара стихии.

«Хагибис» сравнивают по силе с тайфуном «Ида» 1958 года, из-за которого погибли 1269 человек.