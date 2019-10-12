Турция уничтожила «459 террористов» в Сирии с момента начала операции «Источник мира»

Турецкая армия с момента начала операции «Источник мира» в Сирии уничтожила «459 террористов» . Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter министерства обороны Турции.

«Общее число террористов, которые были ликвидированы в ходе успешно продолжающейся миротворческой операции, составляет 459 человек», - информирует оборонное ведомство.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна начинает военную операцию в Сирии. По его словам, мероприятие, получившее название «Источник мира», направлено, прежде всего, против Рабочей партии Курдистана* (РПК*) и ИГ*.

Комментируя действия Анкары, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: Россия понимает, что Турция озабочена безопасностью своих границ, но все же считает, что урегулировать этот вопрос она должна в рамках договоренностей с Сирией. По словам министра, Москва будет добиваться установления турецко-сирийского диалога, с одной стороны, и налаживания контакта между Дамаском и курдскими организациями - с другой.

*Рабочая партия Курдистана (РПК); ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ