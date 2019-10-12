Крупная река затопила район Токио из-за тайфуна: видео

В Сеть попало видео, на котором запечатлены последствия сильнейших ливней, вызванных тайфуном «Хагибис». Самый мощный за 60 лет наблюдений ураган обрушился на Японию в субботу, 12 октября, проливные дожди привели к разливу реки Тама, протекающей через Токио. На видеозаписи, опубликованной на YouTubе, можно увидеть реку, поглотившую огромную территорию одного из районов японской столицы.

Ранее стало известно, что число жертв тайфуна увеличилось до двух человек. Сообщается, что 13 человек пропали без вести и более 90 пострадали. Стихия привела к масштабным отключениям электроэнергии, остановке железнодорожного и автотранспорта.

Почти 8 миллионов японцев получили сообщения о подготовке к эвакуации. В Токио уже начали увозить в более безопасные места пожилых людей.