Как карточный домик: момент обрушения гостиницы в США попал на видео

Момент обрушения строящегося отеля в Новом Орлеане попал на видео. Очевидцы успели снять, как здание проседает на несколько этажей, а затем фасад отделяется и обрушивается на проезжую часть.

По предварительной информации, один человек погиб и еще трое пропали без вести. Руководитель спасательных служб города Тим Макконнелл сообщил журналистам, что обрушились этажи с шестого по восьмой и здание до сих пор остается нестабильным.

По сообщениям местных властей, 18 человек были доставлены в больницы. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Прохожие на улице не пострадали. По словам очевидцев, сначала был слышен сильный гул, напоминающий самолетный. Затем произошло обрушение. Внутри здания находились около 45 человек, сообщает издание Nola.

Известно, что на месте старого универмага планировалось построить 18-этажное здание отеля Hard Rock International на 350 номеров с бассейном и конференц-залами.