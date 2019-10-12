Бойцовая собака напала на детей в Нижневартовске: видео
В Нижневартовске на территории одной из школ бультерьер напал на детей. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как две девочки играют на огороженной спортивной площадке. В этот момент к ним подбегает бойцовая собака без намордника, которая поочередно начинает нападать на детей.
Одну из девочек бультерьер сбивает с ног и начинает трепать за волосы. На помощь к ребенку подоспели учительница и несколько одноклассников, которым не без труда удалось отогнать разъяренную собаку.
Как заявили в пресс-службе УМВД по ХМАО, инцидент произошел днем 11 октября.
«Собака у хозяйки убежала и побежала в то место, где они обычно гуляют», - приводит URA.ru сообщение представителя ведомства.
В правоохранительном ведомстве отметили, что собака просто играла с девочками, которые в результате не получили видимых повреждений.
За выгул собаки без намордника и поводка в отношении ее хозяйки был составлен административный протокол.