Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бойцовая собака напала на детей в Нижневартовске: видео

Роман Захаров
20:19 12.10.2019
По сообщениям пресс-службы УМВД по ХМАО, дети не получили травм во время инцидента.
Бойцовая собака напала на детей в Нижневартовске: видео
© Фото: Я ♥ Нижневартовск, ВК

В Нижневартовске на территории одной из школ бультерьер напал на детей. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как две девочки играют на огороженной спортивной площадке. В этот момент к ним подбегает бойцовая собака без намордника, которая поочередно начинает нападать на детей.

Одну из девочек бультерьер сбивает с ног и начинает трепать за волосы. На помощь к ребенку подоспели учительница и несколько одноклассников, которым не без труда удалось отогнать разъяренную собаку.

Как заявили в пресс-службе УМВД по ХМАО, инцидент произошел днем 11 октября.

«Собака у хозяйки убежала и побежала в то место, где они обычно гуляют», - приводит URA.ru сообщение представителя ведомства.

В правоохранительном ведомстве отметили, что собака просто играла с девочками, которые в результате не получили видимых повреждений.

За выгул собаки без намордника и поводка в отношении ее хозяйки был составлен административный протокол.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.10.2019, 18:09
В РПЦ ответили на решение Элладской церкви признать ПЦУ
Дата12.10.2019, 20:17
«Адмирал Эссен» взял на сопровождение американский эсминец «Портер» в Черном море
Дата12.10.2019, 07:50
Российские гимнасты одержали историческую победу на чемпионате мира
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата12.10.2019, 13:00
Путин заявил о работе над преодолевающими любые системы ПРО ударными комплексами
Дата12.10.2019, 03:09
Ничто не забыто: в Калининградской области обнаружили разбившийся бомбардировщик Пе-2
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:59 Спорт
Видео
Сборная Японии по регби «вплавь» добирается на тренировку из-за тайфуна: видео
20:19 В стране и мире
Видео
Как карточный домик: момент обрушения гостиницы в США попал на видео
20:19 В стране и мире
Бойцовая собака напала на детей в Нижневартовске: видео
19:31 В стране и мире
Видео
«Мушкетеры 40 лет спустя»: российский кинематограф расскажет о судьбе любимых героев
19:08 В стране и мире
Видео
В Киеве показали сверхзвуковую «ракету» из пластика
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Мушкетеры 40 лет спустя»: российский кинематограф расскажет о судьбе любимых героев
Видео
Оплошал: парашютист повис на столбе во время военного парада в Испании
Видео
Троицкий назвал абсурдом решение «Кино» дать концерт спустя 30 лет
«Любовь творит чудеса»: семья Заворотнюк сделала новое заявление
Видео
Стивен Сигал заломал Александра Емельяненко: видео
Видео
Карма в действии: угонщик из Великобритании ударил себя кирпичом, пытаясь похитить автомобиль
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.