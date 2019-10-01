СМИ: «фабрику по производству детей» обнаружили в Нигерии

Полиция Нигерии освободила 19 женщин в городе Лагос, которых держали на «ферме суррогатного материнства».

Возраст освобожденных составляет от 15 до 28 лет. В Лагос они прибыли из разных городов страны в поисках работы.

По словам пресс-секретаря полиции Нигерии Балы Элкана, женщин завлекали под предлогом работы в сфере обслуживания, после чего похищали.

«Мальчики продаются за 500 000 найр (около 90 тысяч рублей – прим.ред.), а девочки - за 300 000 найр (около 53 тысяч рублей – прим.ред.)», - рассказали в полиции.

По данному преступлению властями арестованы две женщины, которые обманом завлекали девушек на «ферму». Полиция ищет также третьего подозреваемого, пишет Reuters.