«Мушкетеры 40 лет спустя»: российский кинематограф расскажет о судьбе любимых героев

В декабре советская киноэпопея «Д'Артаньян и три мушкетера» отметит крупный юбилей. Картине исполнится 40 лет.

В честь этого события кинокомпания «Слав Ка Фильм» подготовила фильм из пяти серий об истории создания всеми любимых образов. Зрители смогут узнать неизвестные ранее факты о картине, а также увидеть не вошедшие в ленту эпизоды.

Советская экранизация романа Александра Дюма-отца «Д'Артаньян и три мушкетера» вышла на экраны в 1979 году и сразу же обрела успех. Зрители так сильно полюбили картину, что режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил выпустить еще целый ряд продолжений: «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» и «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».

Двадцать пятого декабря текущего года фильм отметит 40-летие. По случаю этого события компания «Слав Ка Фильм» подготовила пятисерийную картину «Пока еще мы вместе, или Мушкетеры 40 лет спустя». Режиссером документальной ленты выступил Вячеслав Каминский, продюсером - Виталий Гапоненко, а сценаристом - Максим Федоров.

Премьера, как ожидается, состоится в начале ноября в Московском доме кино, пишет Starhit.