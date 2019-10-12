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«Мушкетеры 40 лет спустя»: российский кинематограф расскажет о судьбе любимых героев

Роман Захаров
19:31 12.10.2019
Зрители документальной ленты смогут узнать неизвестные ранее факты о советской киносаге, а также увидеть не вошедшие в ленту эпизоды.
© Видео: BlakcDgek, Youtube © Фото: IMDB.com

В декабре советская киноэпопея «Д'Артаньян и три мушкетера» отметит крупный юбилей. Картине исполнится 40 лет.

В честь этого события кинокомпания «Слав Ка Фильм» подготовила фильм из пяти серий об истории создания всеми любимых образов. Зрители смогут узнать неизвестные ранее факты о картине, а также увидеть не вошедшие в ленту эпизоды.

Советская экранизация романа Александра Дюма-отца «Д'Артаньян и три мушкетера» вышла на экраны в 1979 году и сразу же обрела успех. Зрители так сильно полюбили картину, что режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил выпустить еще целый ряд продолжений: «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» и «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».

Двадцать пятого декабря текущего года фильм отметит 40-летие. По случаю этого события компания «Слав Ка Фильм» подготовила пятисерийную картину «Пока еще мы вместе, или Мушкетеры 40 лет спустя». Режиссером документальной ленты выступил Вячеслав Каминский, продюсером - Виталий Гапоненко, а сценаристом - Максим Федоров.

Премьера, как ожидается, состоится в начале ноября в Московском доме кино, пишет Starhit.

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