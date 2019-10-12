Нападение на звезду «Дома-2» попало на видео

Избиение Марго Овсянниковой, звезды «Дома-2», попало на видео. Известная блондинка выступала на корпоративе. В разгар вечеринки, когда Марго танцевала у сцены под песни своего друга Jerry, к ней со спины подскочила крупная светловолосая женщина. На видео запечатлено, как неизвестная хватает Марго за шею, валит ее на пол и продолжает избивать.

Кадры инцидента опубликовала сама звезда реалити-шоу в своем Instagram. Как оказалось, неизвестная блондинка нанесла Марго такие увечья, что артистку увезли в больницу.

Происшествием заинтересовались правоохранительные органы. Нападавшую сейчас разыскивают. После установления ее личности Овсянникова намерена обратиться в суд, передает StarHit.