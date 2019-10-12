В РПЦ ответили на решение Элладской церкви признать ПЦУ

Заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался о решении Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская "автокефалия" сможет "укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины"», - приводит РИА Новости слова священнослужителя.

Балашов при этом добавил, что оценка последствий данного решения для отношений между РПЦ и Элладской церковью даст Священный синод Московского патриархата.

Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата также подчеркнул, что, в отличие от Элладской церкви, юрисдикция которой не охватывает даже всю территорию Греции, РПЦ является церковью многонациональной и ее прихожане проживают не только на территории Российской Федерации.

«В частности, десятки миллионов ее членов являются гражданами Украины. И ни о какой автокефалии они не просили», - отметил протоиерей.

В субботу, 12 октября, прошло внеочередное заседание Архиерейского собора Элладской церкви, на котором обсуждался вопрос о так называемой «новой церкви» Украины. Согласно решению, Собор признал, что патриарх Константинопольский Варфоломей может предоставлять автокефалию, и передал архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму право решать вопрос о признании автокефалии Украины. При этом сам архиепископ Иероним высказался за признание ПЦУ.

Православная церковь Украины - неканоническая структура, которую не признает мировое православие. Она была создана в декабре прошлого года по инициативе украинского руководства и Константинопольского патриархата путем слияния двух раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», ПЦУ фактически оказалась зависимой от Константинополя.

Стоит отметить, что до сих пор ни одна поместная церковь не признала новую структуру. Единственной канонической церковью на Украине была и остается Украинская православная церковь Московского патриархата.