В Киеве показали сверхзвуковую «ракету» из пластика

Украинские конструкторы представили макет новой сверхзвуковой ракеты, получившей название «Блискавка» (в пер. с укр. «Молния»). Новинка была продемонстрирована в Киеве на выставке «Зброя та безпека - 2019».

Как сообщает Украинский милитаристский портал, такими ракетами планируется оснастить бомбардировщики Су-24М и истребители Су-27, стоящие на вооружении ВСУ.

Сверхзвуковая ракета класса «воздух-земля» предназначена для уничтожения наземных целей, легкой и тяжелой бронетехники и укреплений противника. Отмечается, что ракету можно оснастить осколочно-фугасной и фугасно-проникающей боевыми частями. По утверждениям разработчиков, для ее установки не потребуется кардинального переоборудования самолетов.