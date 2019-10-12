Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу. Генеральный директор Евгений Орлов рассказал, что теперь актриса будет заниматься собственными проектами. По его словам, к желанию Юлии в коллективе отнеслись с пониманием.

Кроме этого, Орлов сообщил, что Михалкова переехала в Москву. Именно по этой причине она пропустила две недавние премьеры «Уральских пельменей» в Екатеринбурге.

Информацию об уходе прокомментировала и сама артистка. На своей странице в Instagram она призвала подписчиков не бояться своих новых, даже самых невероятных идей.

«Я смотрю на жизнь в Москве и понимаю: возможно все. Главное - быть смелым, уверенным и настойчивым! Не бойтесь оставлять прошлое в прошлом. Не перевернув страницу, как узнать, что дальше? А никак», - написала в своем аккаунте Михалкова.

Юлия Михалкова официально стала участником «Уральских пельменей» в 2009 году. Три года назад она смогла выиграть праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму. Но от дальнейшего участия в кампании Михалкова отказалась.