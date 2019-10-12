Оплошал: парашютист повис на столбе во время военного парада в Испании

Курьезный случай произошел в ходе военного парада в честь Национального дня в Испании. Во время открытия праздника в Мадриде два парашютиста должны были совершить прыжок с государственными флагами и пролететь над зрительскими трибунами и парадными расчетами, однако задумка не удалась.

При приземлении один из парашютистов стропами зацепился за фонарный столб и повис на нем. Очевидцы сняли инцидент на видео и разместили ролик в Интернете.

Освободили военнослужащего через несколько минут. Он не пострадал, если не брать в расчет репутационные потери, учитывая тот факт, что на торжественном мероприятии присутствовал король Испании Филипп VI.