Сильный пожар в Подмосковье удалось потушить благодаря помощи подростков

С сильным пожаром в многоэтажном доме поселка Богородицкого помогли справиться молодые люди, которые не остались равнодушными к мольбам о помощи.

Местный житель, 32-летний Максим Дмитриенко, услышал, как на балконе на четвертом этаже звала женщина с шестимесячным малышом на руках. В это время пожарные боролись с огнем с другой стороны дома. Шестнадцатилетние Никита Тимофеев и Александр Болдырев вместе с 19-летним Даниилом Щадриным помогали пожарным протягивать шланги, а затем быстро установили лестницу.

«Я увидел, что на другой стороне дома жители просят о помощи. Мы раздвинули пожарную лестницу. У моего брата есть специальные знания, он умеет работать с такими лестницами. Мы ее по-быстрому поставили, и я полез. Высота лестницы была по нишу четвертого этажа. Я привставал и перелез через балкон», - рассказал Максим Дмитриенко.

Максим поднялся к испуганной матери, но та была не в состоянии спускаться вниз. И тогда молодой человек остался с женщиной на балконе до появления пожарных. Он укутал ребенка, а с матерью постоянно разговаривал, чтобы успокоить ее.

Этажом ниже тоже на балконе просила о помощи еще одна семья: родители и дети двух и четырех лет. К ним через квартиру пробрался пожарный с кислородной маской. Но маска шумела, и дети побоялись ее надевать. В это время к ним поднялся по пожарной лестнице 23-летний Илья Птицин.

«Мой муж передал ему сына Кирилла, ему два года, и тот спустил его вниз. Затем поднялся обратно, и я передала ему в руки дочку Валерию. И потом внизу удерживали лестницу ребята и пожарные, и я сама уже начала спускаться. А муж потом спустился с пожарным через лестничную площадку», - вспомнила о спасении своей семьи Татьяна Мещерякова.

Командир отделения ОФСП ГПС по Московской области Валерий Булычев, который вывел главу семейства Мещеряковых, высоко отозвался о действиях молодых парней и признался, что сразу же почувствовал, что им можно доверять, передает телеканал «360».

В результате сильный пожар удалось ликвидировать. А благодаря помощи молодых людей никто из жителей многоквартирного дома не пострадал.