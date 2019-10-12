Врач-онколог рассказала, что может помочь Заворотнюк

Положение Анастасии Заворотнюк является крайне тяжелым. В этой ситуации к ее лечению уже должны подключиться нейрохирурги. Об этом «Звезде» сообщила врач-онколог Лариса Туркина. По ее словам, сейчас актрисе как никогда нужна поддержка родных и близких. Даже находясь в коме, человек все чувствует и слышит.

«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», - рассказала Туркина.

В субботу дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram матери второе за последние сутки сообщение. Анна Заворотнюк разместила свадебные фотографии артистки и ее мужа Петра Чернышева, поздравив их с важной датой, днем венчания. Дочь звезды выразила уверенность, что «любовь обладает исцеляющей силой и творит чудеса». Ранее Анна Заворотнюк сообщила, что их семья не общается с журналистами из-за нежелания «хайповать» на здоровье актрисы.

По неподтвержденной информации, у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. В пятницу, 11 октября, в СМИ появилась информация, что актриса находится в состоянии сопора. Это диагноз, при котором больной перестает реагировать на окружающую обстановку, не замечает людей и из-за угнетения сознания постоянно спит. Однако семья артистки опровергла данную информацию.