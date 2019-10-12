После суда: первые кадры с места после заседания по делу об убийстве саратовской девочки

Появилось видео после заседания саратовского суда, на котором было принято решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы из Саратова. Предполагаемого преступника увезли из здания суда в автозаке.

Михаил Туватин будет находиться под стражей ближайшие два месяца. Такой решение суд вынес после ходатайства следствия.

Уже четвертый день Саратов переживает из-за страшного преступления, которое случилось 9 октября. Девятилетняя школьница утром отправилась в школу, но до учебного заведения не дошла. Весь город вышел на поиски пропавшей Лизы, тело которой было обнаружено в гаражах 11 октября. Местные жители были настолько возмущены совершенным преступлением, что чуть не совершили самосуд над задержанным Туватиным. Мужчина признал свою вину и даже высказал раскаяние в содеянном.