Германия отказалась от военных поставок Турции из-за операции в Сирии

Правительство Германии решило приостановить поставки вооружений в Турцию в связи с проводимой Анкарой военной операцией в Сирии. Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

«На фоне турецкого военного наступления на северо-восток Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на все вооружения, которые могут быть использованы Турцией в Сирии», - заявил министр иностранных дел ФРГ.

Маас добавил, что правительство Германии сдерживало экспорт вооружений в Анкару с 2016 года - с момента турецкого наступления на северный сирийский регион Африн, однако полностью поставки не были прекращены.

По данным Bild am Sonntag, в 2018 году Берлин поставил Анкаре военные товары на сумму 267,93 миллиона долларов - почти треть всего немецкого экспорта вооружений.

Девятого октября Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. На следующий день турецкие войска вошли в город Телль-Абъяд, а на четвертый день операции, по информации Минобороны Турции, захватили населенный пункт Рас-эль-Айн.