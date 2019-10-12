Троицкий назвал абсурдом решение «Кино» дать концерт спустя 30 лет

Интерес к концертам «Кино», которые группа решила дать после 30 лет затишья, конечно же, будет, однако многие люди не одобрят эту инициативу. Об этом заявил известный музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе с радио «Звезда».

«Такого рода аттракционы сейчас проводятся во всем мире, иногда даже были концерты с голографическими изображениями каких-то покойных знаменитостей. Концерт группы "Кино" без Виктора Цоя и Георгия Гурьянова - это абсурд. Будет ли к этому интерес? Думаю, что интерес, конечно же, будет, но он будет носить скандальный характер. Большинству людей, особенно тем, кто видел живые выступления "Кино", эта идея совершенно не понравится», - высказал свое мнение специалист.

Ранее группа «Кино» объявила о новых концертах в Санкт-Петербурге и Москве, которые должны состояться в 2020 году. Они запланированы на осень. В шоу будут использовать голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Над программой работают гитарист Юрий Каспарян, бас-гитарист Игорь Тихомиров и бас-гитарист Александр Титов.

Отец Виктора Цоя Роберт Цой в беседе со «Звездой» прокомментировал решение музыкального коллектива. По его словам, он не имеет ничего против подобных проектов, но сам в них участвовать не будет.