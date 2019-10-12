В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате

Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина. Инцидент произошел в Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская».

Как рассказал «Звезде» сам Кухарев, словесная перепалка произошла в вестибюле метро.

«Мы заходили в метро. Там было четыре двери - две на выход, две на вход. Мы заходили, он одну дверь начал толкать прямо на нас. Мой товарищ Алексей сказал ему: "Ты чего толкаешь? Рядом дверь на выход". А тот начал ему отвечать: "Что сказал? Пошли поговорим". Мы ему сказали, что нам не о чем говорить. А внизу стояли еще трое. Они пошли за нами, начали нас толкать-пихать-окружать. Завязалась драка. На мировую они вообще не шли», - описал случившееся Кухарев.

Спортсменам пришлось ответить на провокации. Завязалась драка. Кто-то из очевидцев конфликта вызвал полицию. Стражи порядка подоспели через несколько минут и разняли мужчин.

«К нам начали подходить люди, начали жать нам руки. Полиция нас быстро отпустила», - рассказал спортсмен.

Зачинщики драки были арестованы. В результате конфликта никто не пострадал.