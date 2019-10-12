Следователи изъяли документы по делу о смерти ребенка в «Артеке»

Сотрудники Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю провели выемку медицинских документов по делу о гибели воспитанника лагеря «Артек». Об этом «Звезде» сообщили в управлении СК по региону.

«В международном детском центре "Артек" и Ялтинской городской больнице проведена выемка медицинской документации, представляющей интерес для следствия, назначены все необходимые экспертизы, допрошены лица из числа руководства и сотрудников лагеря», - заявила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

По ее словам, следственные действия продолжаются. В ближайшее время сотрудники СК изучат условия содержания несовершеннолетнего мальчика в лагере и дадут правовую оценку организации и оказанию медицинской помощи. Постнова сообщила, что руководство «Артека» и республиканский Минздрав оказывают содействие следствию.

В субботу стало известно, что в Ялтинской городской больнице № 1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек». Ребенок был госпитализирован с предварительным диагнозом «пневмония». Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, мальчик скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело.