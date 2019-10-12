В Японии увеличилось число жертв от тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли, более 70 пострадали в Японии из-за бушующего тайфуна «Хагибис», который приближается сейчас к Токио.

Между тем российское посольство в Японии не располагает сведениями о пострадавших россиянах, находящихся на территории страны. В дипмиссии уточнили, что держат ситуацию под контролем.

«Информации о пострадавших среди россиян не поступало. Посольство держит ситуацию на контроле», - сообщили в диппредставительстве.

На официальной странице посольства РФ в Японии в Facebook сообщается, что в нескольких префектурах введен наивысший уровень опасности, пятый. Российское представительство призывает сограждан оставаться в помещениях, если нет угрозы затопления, и публикует инструкции по использованию приложения «Зарубежный помощник», которое информирует о чрезвычайных ситуациях в стране пребывания и предоставляет справочную информацию по ведомствам и государственным структурам.

«Власти Токио открыли временное убежище для иностранных туристов, оказавшихся в затруднительном положении из-за нарушений общественного транспорта. Оно находится в токийском здании Bunka Kaikan», - говорится в сообщении диппредставительства.

Также сообщается, что уровень воды в реке, протекающей через Токио, продолжает расти. Жителям 13 районов, расположенных по берегам Тамы, нужно быть готовыми к эвакуации.

Ранее стало известно, что из-за обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис» почти десять миллионов человек готовятся к эвакуации. Специалисты утверждают, что это самый мощный тайфун за последние 60 лет наблюдений. В стране идут сильнейшие ливни, ветер может усиливаться до 50 метров в секунду, высота волн на побережье достигает 13 метров. Уже сейчас в Токио начинают эвакуировать пожилых людей. По всей стране более 7,6 миллионов жителей получили сообщение о необходимости начать подготовку к эвакуации.