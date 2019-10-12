Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена заключенными с Россией

Глава украинского МИД Вадим Пристайко анонсировал новый обмен заключенными между Россией и Украиной. По словам министра, сейчас идет завершающая стадия подготовки этого процесса.

«Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей... Скажем так, три группы людей, которых мы хотим обменять», - уточнил дипломат.

При этом Пристайко добавил, что он не может сказать, сколько именно людей будут обменены, а также когда это случится, пишет «Радио Свобода».

Напомним, 7 сентября Москва и Киев освободили по 35 человек с обеих сторон. В этот же день главы Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Обе стороны положительно оценили процедуру обмена, а Зеленский подчеркнул, что не исключает второго этапа одновременного освобождения задержанных. Позже украинский лидер рассказал о подготовке соответствующих списков.

Тринадцатого сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль допускает проведение еще одного обмена удерживаемыми лицами с украинской стороной, отметив, что процесс подготовки к этому обмену потребует больше времени, чем к предыдущему.