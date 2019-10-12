В ООН для экономии денег отключат отопление и закроют столовые

ООН столкнулась с крупнейшим кризисом наличных средств за последние 10 лет из-за недоплат государств в бюджет организации. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш распорядился принять чрезвычайные меры в виде отключения отопления.

Начиная с 14 октября, вместе с ним также сократится время работы столовых, произойдет отключение отдельных эскалаторов, а также члены ООН будут экономить на переводах и мерах безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Тяжелая финансовая ситуация сложилась в организации из-за того, что не все страны-члены своевременно исполняют свои обязанности в полном объеме. Как говорят в ООН, именно своевременные взносы важны для стабильной и предсказуемой финансовой ситуации в течение года.