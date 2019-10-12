Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти отдыхавшего в «Артеке» ребенка

Роман Захаров
15:07 12.10.2019
Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти несовершеннолетнего, прибывшего в Международный детский центр на отдых из Санкт-Петербурга.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти отдыхавшего в «Артеке» ребенка
© Фото: Александр Полегенько, РИА Новости

Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи в Международном детском центре (МДЦ) «Артек» после того, как там умер 12-летний ребенок. По предварительным данным, несовершеннолетний, прибывший на отдых из Санкт-Петербурга, скончался от пневмонии.

«Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) провести проверку качества оказания медицинской помощи в Международном детском центре "Артек" в связи с гибелью 12-летнего ребенка», - сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

По факту смерти ребенка Следственным управлением СК РФ по Республике Крым было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.       

«В рамках возбужденного дела в МДЦ "Артек" и ялтинской городской больнице проведена выемка медицинской документации, представляющей интерес для следствия, назначены все необходимые экспертизы, допрошены лица из числа руководства и сотрудников лагеря», - сообщили в СК РФ.

Следователи намерены изучить условия содержания несовершеннолетнего в лагере. Кроме того, будет дана правовая оценка организации и оказанию медицинской помощи, а также комплексу причин, которые привели к трагическим последствиям.

В настоящий момент правоохранителями установлено, что днем 11 октября из МДЦ «Артек» в ялтинскую городскую больницу с предварительным диагнозом «пневмония» был доставлен 12-летний мальчик. Спустя несколько часов ребенок умер.

Семье несовершеннолетнего оказывается помощь со стороны правительства Санкт-Петербурга и Минпросвещения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.10.2019, 15:16
Подозреваемому в убийстве саратовской девочки избрана мера пресечения
Дата12.10.2019, 09:46
Атака «Терминатора»: завершились учения «Дружба-2019» на Кубани
Дата12.10.2019, 07:50
Российские гимнасты одержали историческую победу на чемпионате мира
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата11.10.2019, 17:59
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла морские испытания
Дата12.10.2019, 03:09
Ничто не забыто: в Калининградской области обнаружили разбившийся бомбардировщик Пе-2
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:31 В стране и мире
Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена заключенными с Россией
16:08 В стране и мире
Видео
Следователи изъяли документы по делу о смерти ребенка в «Артеке»
15:59 В стране и мире
Видео
Тетя убитой саратовской школьницы высказалась о наказании для преступника
15:49 В стране и мире
В нью-йоркском клубе произошла стрельба
15:21 В стране и мире
В Кремле прокомментировали вопрос возвращения смертной казни
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Любовь творит чудеса»: семья Заворотнюк сделала новое заявление
Видео
Смертоносный кокон: появление на свет сотни ядовитых пауков попало на видео
Видео
Стивен Сигал заломал Александра Емельяненко: видео
Видео
Карма в действии: угонщик из Великобритании ударил себя кирпичом, пытаясь похитить автомобиль
В ЦЕРН рассказали, что будет, если бросить лом в коллайдер
Видео
Жестокая схватка медведя и нерпы на Байкале попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.