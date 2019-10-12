СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти отдыхавшего в «Артеке» ребенка

Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи в Международном детском центре (МДЦ) «Артек» после того, как там умер 12-летний ребенок. По предварительным данным, несовершеннолетний, прибывший на отдых из Санкт-Петербурга, скончался от пневмонии.

«Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) провести проверку качества оказания медицинской помощи в Международном детском центре "Артек" в связи с гибелью 12-летнего ребенка», - сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

По факту смерти ребенка Следственным управлением СК РФ по Республике Крым было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«В рамках возбужденного дела в МДЦ "Артек" и ялтинской городской больнице проведена выемка медицинской документации, представляющей интерес для следствия, назначены все необходимые экспертизы, допрошены лица из числа руководства и сотрудников лагеря», - сообщили в СК РФ.

Следователи намерены изучить условия содержания несовершеннолетнего в лагере. Кроме того, будет дана правовая оценка организации и оказанию медицинской помощи, а также комплексу причин, которые привели к трагическим последствиям.

В настоящий момент правоохранителями установлено, что днем 11 октября из МДЦ «Артек» в ялтинскую городскую больницу с предварительным диагнозом «пневмония» был доставлен 12-летний мальчик. Спустя несколько часов ребенок умер.

Семье несовершеннолетнего оказывается помощь со стороны правительства Санкт-Петербурга и Минпросвещения.