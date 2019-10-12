Тетя убитой саратовской школьницы высказалась о наказании для преступника

Тетя убитой в Саратове девятилетней школьницы Ирина Кулясова сообщила, что не желает смертной казни для преступника. По мнению родственницы девочки, адекватным наказанием для убийцы могло бы стать пожизненное заключение.

«Пожизненное, наверное, да. Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут "смерть - за смерть ребенка", мы бы этого не хотели», - сказала женщина.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября в Саратове. В половине восьмого утра по местному времени она вышла из дома и отправилась в школу, однако до учебного заведения так и не дошла. Полиция в тот же день начала поиски, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Школьницу искали сотрудники экстренных служб и добровольцы - всего более двух тысяч человек. В ночь на 11 октября тело ребенка обнаружили в гаражах.

По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель, ранее судимый за различные преступления, в том числе за изнасилование и развратные действия. На допросе он сознался в убийстве ребенка. По словам подозреваемого, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. Девятого октября, в то время как он находился в этом гараже, мимо проходила девочка и поинтересовалась, его ли это помещение. Мужчина предположил, что гараж может принадлежать семье несовершеннолетней, и, испугавшись разоблачения, затащил ее внутрь и убил.

В субботу, 12 октября, суд принял решение заключить подозреваемого в совершении убийства под стражу сроком на два месяца.