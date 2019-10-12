В нью-йоркском клубе произошла стрельба

В Нью-Йорке в ночном клубе, расположенном на юге Бруклина, произошла стрельба. По предварительной информации, четыре человека погибли, еще трое получили ранения.

Инцидент произошел в семь утра в субботу. По сообщению газеты New York Post, в результате стрельбы пострадали двое мужчин и одна женщина. Они доставлены в больницы города. На данный момент опрошены два свидетеля происшествия. Причины стрельбы устанавливаются.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с конгрессменами, директором ФБР и главой министерства юстиции возможные пути решения и профилактики случаев массовой стрельбы.