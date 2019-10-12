В Кремле прокомментировали вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни.

«Этот вопрос не обсуждается», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, в России конституционно смертная казнь не отменена. В 1996 году, после вступления РФ в Совет Европы, в стране был введен мораторий на применение подобной меры наказания.

Накануне на официальной странице Государственной думы РФ во «ВКонтакте» был запущен опрос по поводу того, нужно ли в России вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей. За сутки проголосовали больше 100 тысяч человек. За возвращение высшей меры наказания высказались больше 81 тысячи человек, что составляет 79,77% от участвующих в опросе россиян.