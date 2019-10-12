Подозреваемому в убийстве саратовской девочки избрана мера пресечения

Суд в Саратове принял решение о заключении под стражу мужчины, подозреваемого в совершении убийства девятилетней школьницы. Об этом говорится в сообщении СК РФ.

«Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - информирует ведомство.

Предполагаемый убийца будет находиться в заключении по меньшей мере ближайшие два месяца.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября в Саратове. В половине восьмого утра по местному времени она вышла из дома и отправилась в школу, однако до учебного заведения так и не дошла. Полиция в тот же день начала поиски, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Школьницу искали сотрудники экстренных служб и добровольцы - всего более двух тысяч человек. В ночь на 11 октября тело ребенка обнаружили в гаражах.

По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель, ранее судимый за различные преступления, в том числе за изнасилование и развратные действия. На допросе он сознался в убийстве ребенка. По словам подозреваемого, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. Девятого октября, в то время как он находился в этом гараже, мимо проходила девочка и поинтересовалась, его ли это помещение. Мужчина предположил, что гараж может принадлежать семье несовершеннолетней, и, испугавшись разоблачения, затащил ее внутрь и убил.