«Любовь творит чудеса»: семья Заворотнюк сделала новое заявление

В субботу, 12 октября, в Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появилось второе заявление семьи с момента, как поднялась шумиха вокруг здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня». Близкие артистки поздравили ее с важной датой: именно в этот день состоялось венчание Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева. Дочь актрисы Анна опубликовала фотографию супругов и пожелала им быть едиными и верить в то, что вдвоем они все преодолеют.

«Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой. В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за любовь! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!» - написала Анна в Instagram матери.

К поздравлениям присоединились и поклонники актрисы. Подписчики пожелали Анастасии здоровья и счастья. Они написали, что верят в чудеса и что любовь может исцелять. Многих поздравление с венчанием растрогало до слез, передает сайт «Комсомольской правды».

Ранее дочь Заворотнюк написала в Instagram, что семья Анастасии Заворотнюк не хочет общаться с журналистами и «хайповать» на состоянии здоровья знаменитости.