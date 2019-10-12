Опубликован единственный сохранившийся снимок с первой свадьбы Пугачевой

В Сети появилась единственная сохранившаяся фотография со свадьбы Аллы Пугачевой с ее первым мужем, артистом цирка Миколасом Орбакасом. Снимок разместили на фанатской странице певицы в Instagram.

© allapugachevaandherfamily, Instagram

Торжественная церемония состоялась в Грибоедовском ЗАГСе столицы 8 октября 1969 года. Молодожены заказали на свадьбу профессионального фотографа, который в дальнейшем передал им четыре снимка. К настоящему времени сохранился только один.

Миколас Орбакас вспоминает, что Алле Пугачевой тогда было 20 лет, а ему - 24.

«Свадебные костюмы мы шили на заказ. Алла заказала у портнихи белое платье. А мне в ателье сшили праздничный костюм, потому что рост высокий, нестандартный, в магазине было не достать моего размера», - говорит бывший муж Примадонны.

В этом браке у Миколаса Орбакаса и Аллы Пугачевой родилась дочь Кристина Орбакайте. Пара распалась в 1973 году. После этого Примадонна выходила замуж еще четыре раза.