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«Хитер и опасен»: во ФСИН раскрыли психологический портрет убийцы саратовской школьницы

Анна Касаткина
14:50 12.10.2019
Михаил Туватин осознает противоправность своих действий, но не может побороть тяги к преступлениям, считают психологи.
«Хитер и опасен»: во ФСИН раскрыли психологический портрет убийцы саратовской школьницы
© Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой из Саратова получал крайне отрицательные психологические характеристики во время тюремного заключения. Об этом рассказал заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, Михаил Туватин осознает противоправность своих действий, но не может побороть тяги к преступлениям.

«Тесты показывали, что он зациклен на сексуальных темах, у него все упирается в это. Все его характеристики крайне отрицательные. Он склонен к обману, хитер и опасен, нуждается в контроле», - сказал Максименко.

Замглвы ФСИН добавил, что с Туватиным работали тщательно, однако сделать ничего не смогли. Психологи признали его опасным для людей в плане половой неприкосновенности и поставили на профилактический учет, сообщает «Говорит Москва».

Лиза Киселева была убита 9 октября по дороге в школу. Туватин задушил ее в гаражном кооперативе, через который пролегал путь девочки. Тело преступник оставил на том же месте, а личные вещи Лизы раскидал по району. Его удалось вычислить при помощи камер видеонаблюдения, и вскоре он был задержан. Позже на месте преступления, куда Туватина привезли для следственных действий, его едва не растерзала разъяренная толпа.

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