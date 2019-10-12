Карма в действии: угонщик из Великобритании ударил себя кирпичом, пытаясь похитить автомобиль

Угонщик из Великобритании отправил в нокаут самого себя, пытаясь угнать чужой автомобиль. Неудачная попытка завладеть транспортным средством попала на запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, как мужчина в капюшоне подходит к авто с кирпичом в руках. Видимо, до этого злоумышленник безуспешно перепробовал все «безболезненные» способы и отмычки.

Через секунду следует удар по лобовому стеклу, однако, вопреки ожиданиям, оно не разбивается, а кирпич с силой отлетает в лицо грабителю, сообщает портал Metro.

В течение нескольких минут горе-угонщик приходил в себя и пытался осознать случившееся. Потом с пустыми руками и разбитым лицом он ретировался с места так и не совершенного преступления.

Хозяин автомобиля нашел на машине всего пару царапин и опубликовал видео с камер в социальных сетях.