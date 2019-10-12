Парашютно-десантная группа спасла «раненого» корреспондента «Звезды» под Петербургом

Авиационные спасатели парашютно-десантной группы Западного военного округа провели учебную эвакуацию в районе аэродрома Пушкин под Санкт-Петербургом. Роль раненого летчика на тренировке сыграл корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Задача военных спасателей заключалась в эвакуации летчика на открытой местности. Для привлечения внимания использовался сигнальный огонь. Чтобы обнаружить «раненого», экипажу вертолета Ми-8 потребовалось несколько минут, после чего один из спасателей спустился, закрепил карабин и дал команду на подъем.

Военным спасателям необходимо организовать эвакуацию в кратчайшие сроки, независимо от типа местности - равнина, горы или море. Подъем на борт вертолета на высоту 50 метров обычно занимает около 15 секунд.

Несмотря на колоссальный опыт спасателей - некоторые служат почти 20 лет, - тренировки у них проходят регулярно. Подобные парашютно-десантные группы существуют в каждой авиационной части и приходят на помощь летчикам в самых сложных условиях.