«Правильный шаг»: экс-премьер Украины о подписании «формулы Штайнмайера»
После подписания Киевом «формулы Штайнмайера», определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, хочется и дальше видеть конкретные шаги, заявил в разговоре со «Звездой» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Это можно только приветствовать. Но Зеленский дал уже брифинг, на котором попытался выставить целый рад условий, о которых вообще не шла речь в Минских соглашениях. Я думаю, что это сейчас делается чисто политически, чтобы успокоить националистов, которые уже подняли в средствах массовой информации Украины целый так сказать "вой".
Я считаю, что это правильный шаг в направлении установления мира. Ну, а дальше, поживем - увидим. Следующим шагом должна быть, безусловна, встреча лидеров "нормандского формата". Я надеюсь, что согласованным решением лидеров будет уже алгоритм со сроками конкретными, то чего не было в минских соглашениях, точнее было, но не выполнялось», - сказал Азаров.
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» и отметил, что Верховная рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса.
Также контактная группа согласовала график разведения сил на пилотных в Золотом и Петровском в Донбассе.