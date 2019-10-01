В Совете при президенте РФ прокомментировали подписание «формулы Штайнмайера»

Подписание Киевом «формулы Штайнмайера», определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, можно назвать небольшим прорывом, но следует наблюдать, как дальше будут развиваться события, отметил в интервью «Звезде» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Объяснить подписание "формулы Штайнмайера" можно влиянием Евросоюза, в частности, неоднократными заявлениями Макрона на эту тему в адрес украинского правительства и президента Зеленского лично.

Что касается того, что будет это означать для Донбасса, формально - это частичная либерализация, частичная имплементация минских соглашений, возможность встречи, наконец-то, в "нормандском формате".

Я бы пока осторожно относился к этому, подождем немножко и посмотрим, что будет дальше. Прекратятся ли боевые действия, будут ли объявлены выборы на Донбассе», - сказал Безпалько.