Путин обсудил с Пашиняном заседание Совета глав государств СНГ

Какие именно вопросы обсудили политики, не сообщается. Саммит лидеров стран СНГ состоялся в столице Туркмении 11 октября. В кулуарах заседания Пашинян подошел к Путину и передал ему книгу российского дипломата Владимира Казимирова «Мир Карабаху», напомнив, что именно он был посредником по Карабаху.

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