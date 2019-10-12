Путин обсудил с Пашиняном заседание Совета глав государств СНГ
Переговоры состоялись по телефону.
© Фото: Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном несколько вопросов, касающихся заседания Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Затронут ряд вопросов в развитие обсуждений в ходе прошедшего 11 октября в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ», - говорится в сообщении.
Какие именно вопросы обсудили политики, не сообщается. Саммит лидеров стран СНГ состоялся в столице Туркмении 11 октября. В кулуарах заседания Пашинян подошел к Путину и передал ему книгу российского дипломата Владимира Казимирова «Мир Карабаху», напомнив, что именно он был посредником по Карабаху.