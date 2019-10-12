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Турецкая армия сообщила о захвате город Рас-эль-Айн на севере Сирии

Ивана Живкович
13:54 12.10.2019
Всего турецкие военные, по данным СМИ, установили контроль над 20 населенными пунктами Сирии.
Турецкая армия сообщила о захвате город Рас-эль-Айн на севере Сирии
© Фото: Министерство обороны Турции, flickr

Турецкие войска при поддержке оппозиционной «Свободной сирийской армии» (ССА) в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии установили контроль над городом Рас-эль-Айн. Об этом на своей странице в Twitter сообщило министерство национальной обороны Турции.

«В ходе операции "Источник мира", которая успешно продолжается к востоку от реки Евфрат, были взяты под контроль жилые районы города Рас-эль-Айн», - отмечается в заявлении.

По информации турецкого телеканала NTV, бойцы ССА вошли в сирийский населенный пункт с запада. Всего подразделения турецкой армии и воюющие на их стороне вооруженные формирования сирийской оппозиции, по данным некоторых СМИ, установили контроль над 20 населенными пунктами.

При этом, как сообщает арабский телеканал Al-Hadath,  командование вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) опровергло сообщения о захвате турецкими войсками города Рас-эль-Айн.

«Курдские бойцы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, и противник несет потери», - рассказал телеканалу представитель СДС.

Военная операция «Источник мира», направленная против запрещенных в РФ террористических группировок «Рабочая партия Курдистана»* и «Исламское государство»*,  стартовала 9 октября. Официальный Дамаск назвал действия Анкары незаконным вторжением. Соседние государства и большинство стран ЕС также осудили военную операцию и призвали избегать эскалации.

* «Рабочая партия Курдистана» и «Исламское государство» - запрещенные в РФ террористические организации.

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