Турция завила о ликвидации 399 террористов в ходе операции в Сирии
Турецкие силы планируют оттеснить курдов из района и переселить в него около двух миллионов сирийских беженцев.
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В Министерстве обороны Турции сообщили о ликвидации 399 террористов.
«Общее число террористов, которые были нейтрализованы в рамках операции “Источник мира” на востоке Евфрата, составило 399 человек», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter турецкого оборонного ведомства.
Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии с целью создания безопасной зоны. Турецкие силы планируют оттеснить курдов в выбранном районе и переселить в него около двух миллионов сирийских беженцев. С течением времени, стали известны первые потери среди турецких войск – один погибший и трое раненых.