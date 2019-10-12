Турция завила о ликвидации 399 террористов в ходе операции в Сирии

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии с целью создания безопасной зоны. Турецкие силы планируют оттеснить курдов в выбранном районе и переселить в него около двух миллионов сирийских беженцев. С течением времени, стали известны первые потери среди турецких войск – один погибший и трое раненых.

Турецкие силы планируют оттеснить курдов из района и переселить в него около двух миллионов сирийских беженцев.

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