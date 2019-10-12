С ветерком: назван самый популярный авиамаршрут по России

Аналитики одного из популярных сервисов путешествий назвали маршруты, которые больше других пользуются спросом. Бесспорным победителем стали перелеты Москва - Симферополь. Причем маршрут популярен уже четвертый год подряд.

Направление Москва - Симферополь составляет 7% всех билетов, проданных в РФ. Средняя стоимость такого перелета в обе стороны оценивается в 11,5 тысячи рублей, что на 5% меньше прошлого года.

Также четвертый год подряд пользуются спросом перелеты из Москвы в Сочи и Санкт-Петербург. В частности, 1,6% всех проданных на внутрироссийские направления авиабилетов приходится именно на Петербург – Симферополь. Маршруты до крымской столицы расположились на второй строчке по популярности среди российских направлений из северной столицы после Москвы.

Цены на билеты из Петербурга в Симферополь также снизились на 6% по сравнению с прошлым годом, а вот полеты из Москвы в Ростов-на-Дону, наоборот, подорожали на 19%. Также дороже стали билеты в Екатеринбург, Минеральные Воды и Краснодар, сообщает Туту.ру.

Ранее российские туристы назвали самые эффективные способы путешествовать дешевле. Специалисты сервиса опросили более 1,2 тысячи пользователей и выяснили, какие популярные лайфхаки на самом деле помогут сэкономить.