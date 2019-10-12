«Радости не вызывает»: Путин о расширении НАТО на восток

Россия чувствует угрозу от продвижения Североатлантического альянса в сторону своих границ. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

«Это военный блок, и, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает», - заявил он.

В ходе беседы со СМИ Путин добавил, что российский военно-промышленный комплекс продолжит работать над перспективными ударными комплексами, которые будут способны преодолевать любые системы ПРО, разворачиваемые на границах России.

Касаясь сирийской проблематики, президент отметил, что вся территория республики должна быть освобождена от иностранного военного присутствия. Если будущие легитимные власти Сирии решат, что больше не нуждаются в присутствии российского военного контингента, он незамедлительно покинет страну, добавил Путин.

Встреча с журналистами предваряет визит президента в Саудовскую Аравию. Владимир Путин посетит королевство впервые с 2007 года и обсудит с его властями вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества.