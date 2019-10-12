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Путин рассказал о развивающихся отношениях России и Саудовской Аравии

Лина Давыдова
13:00 12.10.2019
Владимир Путин рассказал о дружественных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии.
© Видео: Al Arabiya, RT, Sky News Arabia © Фото: ТРК "Звезда"

Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественное государство. Об этом в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил глава РФ Владимир Путин. Он отметил, что в Советском Союзе отношения между государствами были на достаточно низком уровне, но за последние годы все кардинально поменялось.

«Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство. У меня очень добрые отношения сложились и с королем, и с наследным принцем», - подчеркнул глава РФ.

Владимир Путин также напомнил о развитии отношений между Россией и ОАЭ по многим направлениям, в том числе по разрешению кризиса на Ближнем Востоке.

«ОАЭ вносят серьезный вклад в разрешение кризисов в регионе, играют стабилизирующую роль. Не открою тайну, сказав, что мы находимся в постоянном контакте с руководством ОАЭ, имеем возможность "сверять часы" по различным направлениям и делаем это с пользой не только для обеих сторон, но и для региона в целом», - сказал Путин.

Глава РФ посетит Саудовскую Аравию 15 октября. Это второй визит Путина в эту страну. Впервые официально он посетил ее в 2007 году и встречался с прежним королем государства Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом.

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