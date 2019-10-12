Путин прокомментировал нападения на нефтяную инфраструктуру и танкеры

Нападения на нефтяную инфраструктуру и танкеры в регионе Персидского залива не скажутся на отношениях России с арабскими странами и взаимодействие с ними в рамках ОПЕК+. Об этом в совместном интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya сказал президент РФ Владимир Путин.

«Если кто-то думает, что захват танкеров и удары по нефтяной инфраструктуре как-то повлияют на сотрудничество России и наших арабских друзей - в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, как-то повлияют или будут разрушать наше взаимодействие в ОПЕК+, то они глубоко заблуждаются», - заметил он.

Путин пообщался со СМИ в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию 15 октября. Это будет второй визит российского лидера в страну, которую он впервые с официальным визитом посетил в 2007 году.