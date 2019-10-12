Захарова прокомментировала заявление Латвии о неприемлемости салюта в Москве

Латвия из-за размещения сил НАТО и США в стране потеряла свой экономический, военный и гуманитарный суверенитет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел республики о неприемлемости салюта в Москве в честь освобождения Риги от фашистов.

«Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов», - уточняет Захарова.

Кроме того, она отметила, что на размещение сил НАТО на территории страны Латвия тратит 2% своего ВВП. Официальный представитель российского МИД назвала это «платой за оккупацию», подчеркнув, что в североатлантическом альянсе Рига «не решает ровным счетом ничего».

По словам Захаровой, во времена СССР в Латвии развивалась и промышленность, и наука, а у республики было все, «чтобы превратиться в самостоятельное государство».

Ранее МИД Латвии назвал праздничный салют в Москве, который запланирован на 13 октября и посвящен освобождению Риги от нацистов, «недружественным шагом». В дипведомстве подчеркнули, что Латвия отвергает все усилия России «переписать историю и оправдать совершенные сталинистами преступления» в период Второй мировой войны.